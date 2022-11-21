Ташкент, 21 ноября, 2022, 12:04 — ИА Регнум. Отношения между Узбекистаном и Туркменией вышли на беспрецедентный уровень, страны являются стратегическими партнёрами. Об этом президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил в послании главе верхней палаты парламента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедову, опубликованном 21 ноября в официальном издании «Нейтральный Туркменистан».

Press-service.uz Шавкат Мирзиёев и Гурбангулы Бердымухамедов

По оценке Мирзиёева, «взаимовыгодное сотрудничество с Туркменистаном достигло беспрецедентного уровня». Туркменский народ является «подлинно братским и родственным народом для узбекской нации», подчеркнул он.

«За последние годы <…> наши тесные добрососедские отношения поднялись на высокий уровень стратегического партнёрства», — отметил в послании Мирзиёев.

Узбекский лидер отметил участие Бердымухамедова в саммите Организации тюркских государств (ОТГ), который прошёл 11 ноября в Самарканде. Он выразил уверенность, что Туркмения ещё больше сблизится с тюркским миром и ОТГ.

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