Уфа, , 11:18 — REGNUM Перейти на особый режим работы поручил чиновникам в Башкирии глава региона Радий Хабиров. Об этом он заявил 21 ноября на совещании в центре управления регионом.

Уборка снега Mos.ru

Хабиров отметил, что, хотя сильных снегопадов в республике еще не было, но жители уже критикуют качество уборки.

Он напомнил чиновникам, что их работа заключается в том, чтобы в домах у жителей было тепло, а улицы и дворы убирались.

«Собственно, создать максимально комфортные условия для жителей. Это задача глав муниципалитетов и, соответственно, управленческой команды. Поэтому в особом режиме надо работать. Снегопадов больших как таковых еще не было, но уже количество людей, обращающихся к нам, большое. Поэтому, пожалуйста, не упускайте это из виду», — заявил глава региона.

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