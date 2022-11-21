Душанбе, 21 ноября, 2022, 11:15 — ИА Регнум. Сегодня, 21 ноября, президент Таджикистана Эмомали Рахмон принял верительные грамоты от послов шести зарубежных государств, в том числе от посла России Семена Григорьева, сообщили пресс-служба таджикского лидера.

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Также Эмомали Рахмону верительные грамоты вручили дипломаты из Аргентины, Кубы, Мексики, Республики Гана и Чада. Глава государства поздравил вновь назначенных послов с началом их дипломатической миссии в Таджикистане

Рахмон выразил надежду, что вновь назначенные послы направят свои усилия на развитие и укрепление двусторонних отношений и сотрудничества с Таджикистаном и вывод их на качественно новый уровень.

Как сообщало ИА REGNUM, Таджикистан является дружественной России страной. Об этом заявил посол РФ в Душанбе Семен Григорьев.

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