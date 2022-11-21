Лос-Анджелес, США, , 11:14 — REGNUM «Лос-Анджелес Лейкерс» одержал победу над «Сан-Антонио Спёрс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 123:92.

Баскетбол (сс) Markus Spiske

Самым результативным игроком матча стал центровой «Лейкерс» Энтони Дэвис, на счету которого дабл-дабл из 30 очков и 15 подборов. В составе «Сан-Антонио» защитник Девин Васселл набрал 17 очков.

На сегодняшний день «Лейкерс» занимает 13-е место в Западной конференции НБА, на счету команды 20 очков. «Сан-Антонио» идёт на 14-м месте в Западной конференции с 24 очками.

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