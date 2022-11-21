Улан-Удэ, , 11:29 — REGNUM Жителей Бурятии предупредили о наступлении морозной погоды в ближайшие сутки. Подробности сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Бурятского гидрометцентра.

Мороз Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

По данным синоптиков, 22 ноября по республике ожидается небольшой снег, ветер северо-западный до 14 метров в секунду. Температура ночью по юго-западу и северу опустится до 25-30 градусов мороза. Днём — от 5-10 до 12-17 градусов ниже ноля.

23 ноября ожидается погода преимущественно без осадков. Ветер восточный до 13 метров в секунду.

«Температура ночью — 19, -24, местами -29, -34, по Прибайкалью, местами по югу -9, -14, днём -8, -13, местами -1, -6, по северу местами -15, -20», — говорится в сообщении.

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