Чебоксары, 21 ноября, 2022, 11:13 — ИА Регнум. Администрация города Чебоксары, которая в октябре передала Министерству обороны беспилотный летательный аппарат, закупает новый беспилотник. Соответствующее извещение о подаче заявок опубликовано на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Беспилотники

Информацию о приобретении беспилотников разместило казённое учреждение «Региональный центр закупок Чувашской Республики», заказчиком является муниципальное бюджетное учреждение «Чебоксары-Телеком». Речь идёт о поставке комплекса беспилотного летательного аппарата вертолётного типа в комплекте с фотокамерой и подвесом.

Согласно техническому заданию, беспилотник при дополнительной целевой нагрузке должен искать и идентифицировать объекты с определением координат, создавать облако точек с применением лазерного сканирования, а также фото и видео изображение «или другую полезную информацию» с передачей в режиме реального времени на пульт управления.

«Область применения комплекса: мониторинг инфраструктурных, площадных и одиночных объектов, обеспечение полезной информацией оперативных подразделений при проведении специальных задач, аэрофотосъемка, создание картографических материалов, мониторинг промышленности, транспорта и энергетики, природоохранная деятельность и экологический мониторинг», — следует из документации.

Начальная цена контракта определена в размере 2 170 000 рублей, источник финансирования контракта — средства субсидий на иные цели.

Напомним, что в октябре Чебоксары «по запросу» Минобороны передали беспилотник, использовавшийся для аэромониторингу объектов. Мэр чувашской столицы Денис Спирин тогда отмечал, что бойцам он пригодится для разведывания местности и выявления позиций противника

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 12-летний школьник из Чувашии передал мобилизованным квадрокоптер, который ему подарили на день рождения. Также он собрал «много интересного в свой рюкзачок». В ответ земляки-военнослужащие записали видео со словами благодарности.

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