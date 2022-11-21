Донецк, , 11:11 — REGNUM Боевики вооружённых формирований киевского преступного режима обстреляли город Ясиноватая в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 21 ноября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Обстрел ВСУ (сс) пресс-служба 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ

Отмечается, что обстрел Ясиноватой со стороны бандеровцев был осуществлён в 10:48 (совпадает с мск) и в ходе него по городу было выпущено пять снарядов калибра 155 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель комитета по народной дипломатии и межнациональным отношениям Госсовета Республики Крым Юрий Гемпель заявил, что киевские боевики смогут попасть в Крым единственным способом — в качестве военнопленных.