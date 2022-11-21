Брюссель, , 11:11 — REGNUM Для лиц, попавших под санкции, в Европейском союзе может быть введён «налога на выход» в случае, если они захотят вывести свои активы из-под европейской юрисдикции. Такую возможность рассматривает Евросоюз, сообщает газета Politico.

Евросоюз Иван Шилов © ИА REGNUM

Как следует из документов Европейской комиссии, предполагается, что «гармонизированный налог на выход» будет применяться к физическим лицам под санкциями, являющимися налоговыми резидентами третьей страны.

«Налог […] будет взиматься, когда активы или доход от прироста капитала такого лица переводятся из любого государства ― члена ЕС в третью страну налогового резидентства физического лица, на которое распространяется решение о санкциях», ― говорится в документе.

В Еврокомиссии отметили, что эти правила будут иметь всеобщий характер и не будут «направлены против каких-то конкретных стран». Ответственность за исполнение будут нести государства объединения.

Издание отмечает, что принятие такой меры потребует единогласного одобрения со стороны стран Евросоюза.