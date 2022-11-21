Леонков назвал применение Киевом танков М-55S из Словении жестом отчаяния

Москва, , 11:10 — REGNUM Передача Киеву устаревших танков М-55S из Словении и применение этой техники указывает на серьёзные потери боевой техники ВСУ. Такое мнение выдвинул военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.

Освобожденные территории СВО Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Передача модернизированных в Словении танков М-55S говорит о том, что советские образцы вооружения у европейских стран НАТО заканчиваются. Сейчас они под давлением США вынуждены буквально скрести по сусекам, чтобы дать технику, которую могут эксплуатировать [киевские] военные», — цитирует эксперта «Донецкое агентство новостей».

Алексей Леонков также поставил под сомнение наличие опытных экипажей среди киевских боевиков, способных управлять танками М-55S. Более того, техника не обладает выдающимися характеристиками.

«В принципе, даже модернизированный М-55S не блещет какими-либо выдающимися боевыми характеристиками. И это говорит, что поставка этих машин для киевского режима — жест отчаяния. Их бронетехника большей частью выбита в попытках вести наступательные бои против сил Русской коалиции», — резюмирует Леонков.

ИА REGNUM напоминает, что Киев в октябре получил около 30 танков М-55 из Словении, которые построены на базе советских Т-55. В конце октября сообщалось, что батальон вооруженных формирований киевского террористического режима, укомплектованный танками из Македонии и Словении, был уничтожен бойцами российских Воздушно-десантных войск (ВДВ).

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