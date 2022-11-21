Москва, 21 ноября, 2022, 11:10 — ИА Регнум. Передача Киеву устаревших танков М-55S из Словении и применение этой техники указывает на серьёзные потери боевой техники ВСУ. Такое мнение выдвинул военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.

Иван Шилов ИА REGNUM Освобожденные территории СВО

«Передача модернизированных в Словении танков М-55S говорит о том, что советские образцы вооружения у европейских стран НАТО заканчиваются. Сейчас они под давлением США вынуждены буквально скрести по сусекам, чтобы дать технику, которую могут эксплуатировать [киевские] военные», — цитирует эксперта «Донецкое агентство новостей».

Алексей Леонков также поставил под сомнение наличие опытных экипажей среди киевских боевиков, способных управлять танками М-55S. Более того, техника не обладает выдающимися характеристиками.

«В принципе, даже модернизированный М-55S не блещет какими-либо выдающимися боевыми характеристиками. И это говорит, что поставка этих машин для киевского режима — жест отчаяния. Их бронетехника большей частью выбита в попытках вести наступательные бои против сил Русской коалиции», — резюмирует Леонков.

ИА REGNUM напоминает, что Киев в октябре получил около 30 танков М-55 из Словении, которые построены на базе советских Т-55. В конце октября сообщалось, что батальон вооруженных формирований киевского террористического режима, укомплектованный танками из Македонии и Словении, был уничтожен бойцами российских Воздушно-десантных войск (ВДВ).

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