Барнаул, 21 ноября 2022, 11:34 — REGNUM По причине того, что российские туристы стали больше путешествовать внутри страны, выбирая в том числе Алтайский край, по итогам 10 месяцев 2022 года аэропорт Барнаула достиг рекордных показателей в перевозке пассажиров — 539 тысяч человек. Как сообщает «Вести-Алтай » со ссылкой на заместителя министра транспорта Алтайского края Дмитрия Коровина, за всю историю существования предприятия такого объема перевозок не было ни разу.

Аэропорт Барнаула
Аэропорт Барнаула
Andrew Belonogow

«Мы всегда были аэропортом-пятисоттысячником, то есть выше 500 тысяч не поднимались. Был максимум в 530 тысяч, а в период коронавируса падали до 278 тысяч. Но вот октябрь показал очень интересный результат», — считает Дмитрий Коровин.

По его словам, до конца 2022 года прогнозируется перевести порядка 611 тысяч пассажиров.

На увеличение пассажиропотока в Алтайском крае также повлияло появление новых внутренних рейсов. Из Барнаула самолёты летают в Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск, Омск, Казань, Екатеринбург, Красноярск, Пермь, Сочи. В 2023 году к этим направлениям, возможно, добавится Челябинск.

Как сообщало ИА REGNUM, международный аэропорт Барнаул им. Г. С. Титова 7 октября 2022 года сообщил о начале выполнения полетов в Новый Уренгой и Иркутск авиакомпанией «ИрАэро» с 17 октября.

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