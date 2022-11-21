Барнаул, , 11:34 — REGNUM По причине того, что российские туристы стали больше путешествовать внутри страны, выбирая в том числе Алтайский край, по итогам 10 месяцев 2022 года аэропорт Барнаула достиг рекордных показателей в перевозке пассажиров — 539 тысяч человек. Как сообщает «Вести-Алтай » со ссылкой на заместителя министра транспорта Алтайского края Дмитрия Коровина, за всю историю существования предприятия такого объема перевозок не было ни разу.

Аэропорт Барнаула Andrew Belonogow

«Мы всегда были аэропортом-пятисоттысячником, то есть выше 500 тысяч не поднимались. Был максимум в 530 тысяч, а в период коронавируса падали до 278 тысяч. Но вот октябрь показал очень интересный результат», — считает Дмитрий Коровин.

По его словам, до конца 2022 года прогнозируется перевести порядка 611 тысяч пассажиров.

На увеличение пассажиропотока в Алтайском крае также повлияло появление новых внутренних рейсов. Из Барнаула самолёты летают в Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск, Омск, Казань, Екатеринбург, Красноярск, Пермь, Сочи. В 2023 году к этим направлениям, возможно, добавится Челябинск.

Как сообщало ИА REGNUM, международный аэропорт Барнаул им. Г. С. Титова 7 октября 2022 года сообщил о начале выполнения полетов в Новый Уренгой и Иркутск авиакомпанией «ИрАэро» с 17 октября.

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