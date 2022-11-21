Финикс , США, , 11:09 — REGNUM «Финикс Санз» одержал победу над «Нью-Йорк Никс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 116:95.

Баскетбол Kapelle.nieuws.nl

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Нью-Йорка» Джейлен Брансон, на счету которого 27 очков.

В составе «Финикса» разыгрывающий Кэмерон Пэйн набрал 21 очко, центровой Деандре Эйтон сделал дабл-дабл из 13 очков и 11 подборов.

На сегодняшний день «Финикс» занимает третье место в Западной конференции НБА, на счету команды 26 очков. «Нью-Йорк» идёт на 10-м месте в Восточной конференции с 25 очками.

Читайте также: «Голден Стэйт» победил «Хьюстон» благодаря 41 очку Томпсона