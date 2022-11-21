Москва, 21 ноября, 2022, 11:08 — ИА Регнум. Комитет по госстроительству рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении законопроект о штрафах за пропаганду ЛГБТ, педофилии и смены пола, передает корреспондент ИА REGNUM 21 ноября.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

Поступило 22 поправки, отметили в комитете Госдумы.

Госдума в первом чтении приняла законопроекты о запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола. Штрафы составят до 5 млн рублей — за пропаганду ЛГБТ, то 10 млн рублей — за пропаганду педофилии.

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