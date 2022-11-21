Симферополь, 21 ноября 2022, 11:07 — REGNUM Киевские боевики смогут попасть в Крым единственным способом — в качестве военнопленных. Об этом 21 ноября журналистам заявил председатель комитета по народной дипломатии и межнациональным отношениям Госсовета Республики Крым Юрий Гемпель. Так он прокомментировал заявления Киева о «наступлении» на Крым.
Гемпель подчеркнул, что ВСУ могут попасть в Крым лишь в качестве военнопленных.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава офиса Зеленского Андрей Ермак заявил о планах наступления на Крымский полуостров, правда, не назвав никаких сроков.