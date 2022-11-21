Симферополь, 21 ноября, 2022, 11:07 — ИА Регнум. Киевские боевики смогут попасть в Крым единственным способом — в качестве военнопленных. Об этом 21 ноября журналистам заявил председатель комитета по народной дипломатии и межнациональным отношениям Госсовета Республики Крым Юрий Гемпель. Так он прокомментировал заявления Киева о «наступлении» на Крым.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым

«Начать наступление, конечно, можно, особенно это хорошо у киевской власти получается в мечтах, но на практике это обернется для [киевских] войск катастрофой. Ответ с нашей стороны будет сокрушительным», — приводят слова депутата РИА Новости.

Гемпель подчеркнул, что ВСУ могут попасть в Крым лишь в качестве военнопленных.

«Мы найдём им применение на строящихся объектах», — добавил крымский депутат.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава офиса Зеленского Андрей Ермак заявил о планах наступления на Крымский полуостров, правда, не назвав никаких сроков.