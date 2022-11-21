Кишинёв, 21 ноября, 2022, 11:14 — ИА Регнум. Жителям Молдавии во время предстоящей зимы придётся тратить на отопление и электроэнергию в среднем 65% доходов. Об этом заявила президент республики Майя Санду в статье, опубликованной 21 ноября газетой «Политико».

President.gov.ua Майя Санду

«За последние 12 месяцев цена на газ в нашей стране выросла в семь раз, а цена на электричество – в четыре. Этой зимой молдаване, вероятно, потратят до 65% своих доходов на оплату счетов за энергию», — заявила президент.

Она также отметила, что ожидается снижение объёма экономики Молдавии из-за инфляции, нарушения торговых маршрутов и пессимизма инвесторов. Саду традиционного обвинила в сложившейся ситуации Россию.

Напомним, цена на российский газ для Молдавии с октября 2021 года на фоне антироссийского курса Кишинёва стала зависть от ситуации на энергетическом рынке Европы, после чего цены на топливо выросли многократно. Кроме того, в ноябре Молдавия отказалась покупать дешёвую электроэнергию в Приднестровье, выбрав поставщиком Румынию.