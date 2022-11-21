Луганск, , 11:06 — REGNUM В Луганской Народной Республике киевские войска перешли от наступления к глухой обороне в районе городов Артёмовск и Соледар. Об этом 21 ноября сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

Андрей Марочко Народная милиция ЛНР

Он рассказал в личном телеграм-канале, что в районах населённых пунктов Артемовск и Соледар противник перешел в «глухую оборону».

«Из-за ежедневных потерь в живой силе и технике, а также исходя из оперативной обстановки, [киевское] командование отказалось от действий наступательного характера и сосредоточилось на сдерживании ранее занимаемых позиций», — написал Марочко.

По его словам, в рядах ВСУ растёт недовольство офицеров, выполняющих боевые задачи в направлениях Сватово и Кременной и докладывающих вышестоящему командованию о «проблемных вопросах».