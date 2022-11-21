Уфа, , 11:11 — REGNUM Глава Башкирии Радий Хабиров поручил наградить отца, которой погиб, спасая детей во время пожара в двухквартирном доме. Об этом он сообщил 21 ноября на совещании правительства Башкирии в центре управления регионом.

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18 ноября во время пожара двухквартирном доме в деревне Матвеевка Стерлитамакского района погибли семь человек, в том числе пять детей. Еще двоих детей глава семьи успел вынести из огня, потом вернулся в дом за остальными детьми, но спастись уже не смог.

Глава Башкирии поручил наградить отца посмертно, поскольку он погиб геройски.

Хабиров подчеркнул, что это нужно сделать для того, чтобы его дети знали, что отец погиб, спасая их жизни.

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