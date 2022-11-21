Мелитополь, 21 ноября, 2022, 11:05 — ИА Регнум. Киев под любым предлогом препятствует выезду мирных граждан из Запорожья, чтобы использовать их в качестве живого щита для прикрытия военных объектов, заявил 21 ноября председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

По его словам, Киев не позволяет покинуть город даже тем, кто может это сделать в соответствии с законами, в том числе многодетные семьи, инвалиды, студенты.

«Дают (возможность выехать) только в том случае, если оплачивают взятку от $2,5 до 8 тыс. с человека», — цитирует его ТАСС.

Он уточнил, что СБУ начала задерживать чиновников, которые «продавали людям право выезда, которое у них и так было». В настоящее время в Запорожье остаются не менее 400 тыс. мирных граждан, заключил Рогов.