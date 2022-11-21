Анадырь, 21 ноября, 2022, 11:12 — ИА Регнум. В ходе спецоперации погиб житель Анадыря Чукотского автономного округа.

Телеграм-канал Романа Копина Иван Шепеленко

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«Пришло печальное известие. Погиб в бою один из наших защитников, Шепеленко Иван из Анадыря. Он выбрал защиту Родины своей профессией — служил по контракту с 2020 года.

Скорбим вместе с семьёй Ивана и поддержим их во всём. Вся Чукотка с вами. Светлая память Герою», — сообщил в своём телеграм-канале губернатор Чукотки Роман Копин.

Шепеленко Ивану был 21 год.

Телеграм-канал губернатора Чукотки Романа Копина В ходе спецоперации погиб житель Анадыря Чукотского автономного округа Ивано Шепеленко

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе выполнения боевых задач в рамках специальной военной операции погиб житель Новгородской области Валерий Булавко.