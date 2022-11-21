Вашингтон, 21 ноября, 2022, 11:13 — ИА Регнум. Цели лидера киевского режима В. Зеленского нереалистичны, и США потеряют к нему интерес, как только поймут это. Такое мнение выразил бывший сотрудник Госдепартамента США Майкл Киммейдж в беседе с Newsweek.

President.gov.ua Визит Владимира Зеленского в США

Киммейдж назвал «голливудским сценарием» быстрое завершение Киевом конфликта на территории б. УССР. Американский истеблишмент верит в быструю победу Киева, поэтому Зеленский пока остаётся популярным.

«А этого не предвидится», — отметил экс-дипломат.

Зеленский, считает он, не сможет долго поддерживать этот миф. Западу пора искать другую опору.

Киммейдж также отметил, что нежелание Зеленского признать принадлежность упавшей в Польше ракеты выглядит «немного странно».

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