Бухарест, 21 ноября, 2022, 11:02 — ИА Регнум. Из-за сильнейшего ветра, обрушившегося на северо-восток Румынии, местные власти распорядились полностью прекратить работу портов Констанца-Норд, Констанца-Юг и Мидия. Об этом 21 ноября сообщает бухарестская газета Jurnalul.

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По некоторым данным, в ряде регионов были зафиксированы падения башенных кранов и переворачивание малотоннажных кораблей.

«Работа портовых структур прекращена во избежание человеческих жертв и нанесения ущерба портовой инфраструктуре», — говорится в заявлении уездной администрации Констанцы.

Синоптики прогнозируют дальнейшее ухудшение погодных условий в северо-восточных районах Румынии.