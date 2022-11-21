Мадрид, , 11:02 — REGNUM В Испании в октябре 2022 года цены на сахар по сравнению с октябрем 2021 года выросли на 42,8%, написала 21 ноября газета El Pais со ссылкой на данные испанского Национального института статистики (INE).

Сахар Saramukitza

По мнению испанских предпринимателей, рост цен на сахар связан с несколькими причинами. Во-первых, в 2021 году было запрещено использовать химикаты, что снизило производство сахара.

Во-вторых, в 2022 году испанские производители сельскохозяйственной продукции столкнулись с сильной засухой и с сокращением посевов сахарной свеклы. Третья причина связана с увеличением расходов на топливо и электроэнергию, необходимых для производства сахара.

ИА REGNUM ранее сообщало, по мнению эксперта, цена сахара на мировом рынке будет расти.

Читайте подробнее: В 2022 году мировые цены на сахар будут расти — экономист Лебединская