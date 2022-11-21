Гатчина, Ленинградская область, , 11:11 — REGNUM Мемориал жертвам фашистского геноцида открыли в гатчинском парке Сильвия на месте казни мирных жителей Гатчины и военнопленных во время гитлеровской оккупации. Об этом рассказали 21 ноября в пресс-службе областной администрации.

Мемориал жертвам фашистского геноцида в Гатчинском парке Сильвия. t. me/lenobladminka

Ранее ИА REGNUM сообщало, что на месте, где появился мемориал, участники поискового отряда «Искра», совместно со Следственным комитетом, сотрудники которого нашли архивные документы, свидетельствующие о массовых расстрелах в парке Сильвия, обнаружили останки 132 человек — детей, женщин, стариков и советских военнопленных.

«Мы часто приходили гулять в этот парк и не знали, что в нескольких метрах от тропинки в траншее лежат безвинные жертвы нацистов», — заявил во время возложения цветов к новому мемориалу заместитель председателя правительства Ленинградской области — председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой.

Напомним, современная столица Ленобласти Гатчина была оккупирована немецкими войсками 13 сентября 1941 года и находилась в оккупации 866 дней. В городе немцы создали концлагерь «Дулаг-154», филиалы которого располагались в разных частях — на территории военного аэродрома, около Балтийского вокзала Гатчины, на улице Хохлова, Рощинской, в помещениях Красных казарм и бывшей граммофонной фабрики на проспекте 25-го Октября.

В октябре текущего года Ленинградский областной суд признал преступления немецко-фашистских оккупантов и их пособников против мирного населения региона в годы Великой Отечественной войны геноцидом. В годы войны в Ленинградской области от рук фашистов и их союзников погибло не менее 435 тысяч человек, что составляет 1/5 от населения современной Ленобласти.

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