Донецк, , 11:00 — REGNUM Боевики ВСУ обстреляли населённый пункт Озеряновка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 21 ноября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Артиллерийский обстрел

Уточняется, что обстрел Озеряновки со стороны бандеровских формирований был зафиксирован в 10:40 (совпадает с мск) и в ходе него по населённому пункту было выпущено пять снарядов калибром 155 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко рассказал, что в рядах офицерского состава ВСУ на сватовско-кременском направлении растёт недовольство.