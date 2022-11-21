Омск, , 11:00 — REGNUM В Омской области возбуждено уголовное дело по факту ДТП, в котором погиб подросток. Об этом ИА REGNUM сообщили 21 ноября в следственном управлении СКР по региону.

Александр Бастрыкин Sledcom.ru

Фигурантом уголовного дела по п. п. «а», «б» ч. 4 ст. 264 УК РФ («нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека») стал 42-летний ранее судимый житель села Глуховка.

По версии следствия, вечером 20 ноября в районе села Тургеневка на автодороге Калачинск — Ивановка автомобиль ВАЗ-21 074 сбил 17-летнего пешехода. За рулём автомобиля находился 42-летний нетрезвый сельчанин. После ДТП он скрылся с места происшествия. Подросток от полученных травм скончался на месте.

Подозреваемый задержан, ему грозит от пяти до 12 лет лишения свободы. Расследование продолжается.

Добавим, председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Омской области Олегу Винникову представить оперативный доклад об установленных обстоятельствах произошедшего. Ход расследования дела поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, в Новосибирской области суд лишил бывшего депутата, который на автомобиле переехал ребёнка и скрылся с места ДТП, права управления транспортными средствами.

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