Георгиевск, Ставропольский край, , 10:59 — REGNUM Новая рабочая неделя на Ставрополье вновь началась с сообщений о минировании зданий средних образовательных заведений. Из-за угрозы взрыва 21 ноября закрыты школы, сообщил глава Георгиевского округа Андрей Зайцев. По его словам, уже начаты проверки по этим сообщениям, при этом местных жителей призвали сохранять спокойствие.

Телефонный терроризм

«Снова получены сообщения о минировании ряда школ. В настоящее время приняты все необходимые меры безопасности. Идут проверки учреждений соответствующими органами. Прошу отнестись с пониманием и сохранять спокойствие», — написал глава округа в своем телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, на прошедшей неделе, 16 ноября, в Георгиевском округе Ставрополья также проверялись анонимные сообщения о минировании школ и детских садов. Из-за этого школы были переведены на удаленное обучение, а детские сады закрыли. По итогам проверок правоохранительные органы доложили, что сообщения не подтвердились.

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