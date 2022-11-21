Сингапур, 21 ноября, 2022, 10:57 — ИА Регнум. Южная Корея и Сингапур заключили соглашение о цифровом партнерстве. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи.

Иван Шилов ИА REGNUM Цифровая экономика

Согласно опубликованным данным, подписание документа состоялось 21 ноября в Сингапуре.

Известно, что Сеул и Сингапур вели переговоры о цифровом партнерстве с июня 2020 года. Переговорный процесс был завершен в конце 2021 года.

В министерстве подчеркнули, что документ призван облегчить цифровую торговлю, ускорить и обезопасить цифровые транзакции, а также защитить потребителей.

Отметим, что Сингапур является одиннадцатым по величине торговым партнером Южной Кореи.