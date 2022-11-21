Хьюстон, США, , 10:54 — REGNUM «Голден Стэйт Уорриорз» одержал победу над «Хьюстон Рокетс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 127:120.

«Голден Стэйт Уорриорз» Nba.com

Самым результативным игроком матча стал защитник «Голден Стэйт» Клэй Томпсон, на счету которого 41 очко. Разыгрывающий Стефен Карри сделал дабл-дабл из 33 очков и 15 результативных передач.

В составе «Хьюстона» разыгрывающий Кевин Портер записал в свой актив 30 очков, форвард Джабари Смит набрал 22 очка.

На сегодняшний день «Голден Стэйт» занимает 11-е место в Западной конференции НБА, на счету команды 25 очков. «Хьюстон» идёт на 15-м месте в Западной конференции с 20 очками.

Читайте также: «Бруклин» обыграл «Мемфис» в первом матче после возвращения Ирвинга