При сходе вагонов на востоке Индии погибли три человека

Нью-Дели, , 10:53 — REGNUM При аварии поезда в восточном индийском штате Одиша не менее трёх человек погибли и ещё двое были серьёзно ранены. Об этом 21 ноября сообщает газета The Hindu.

По информации издания, авария поезда произошла на железнодорожной станции Корай в районе города Джаджпур и в результате неё с рельсов сошло семь вагонов, которые врезались в зал ожидания, где в это время было большое количество пассажиров.

Также указывается, что в данный момент из-за инцидента движение поездов на этом участке приостановлено.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 ноября грузовой поезд частично сошёл с рельсов под Карагандой в Казахстане.