Луганск, 21 ноября, 2022, 10:51 — ИА Регнум. В рядах офицерского состава ВСУ на сватовско-кременском направлении растет недовольство, сообщил 21 ноября офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

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«Офицеры (ВСУ) подразделений, отвечающих за наступление на населенные пункты Сватово и Кременная, в своих ежедневных докладах вышестоящему руководству в пункте «проблемные вопросы» начали указывать большое количество доводов, которые не позволяют им выполнить боевую задачу», — цитирует его ТАСС.

Он уточнил, что вместо рассмотрения вопросов по существу в отношении них начали проводить служебные расследования с последующим дисциплинарным взысканием, что вызвало негативную реакцию в отношении старших офицеров, курируемых натовским объединенным штабом.