Джакарта, 21 ноября 2022, 10:51 — REGNUM Землетрясение магнитудой 5,6 ощущалось в столице Индонезии Джакарты и прилегающих районах 21 ноября, сообщает Kompas.
Агентство метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии опубликовало данные о силе землетрясения магнитудой 5,6. Эпицентр землетрясения находился в 10 км от города Чианджур. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.
«Возможности цунами нет», — сообщили в агентстве метеорологии и геофизики Индонезии.
Жителей Индонезии предупредили о возможном возникновении повторных толчков.
Напомним, Индонезия располагается в сейсмически активной зоне земного шара, на стыке трех литосферных плит.