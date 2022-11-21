Джакарта, , 10:51 — REGNUM Землетрясение магнитудой 5,6 ощущалось в столице Индонезии Джакарты и прилегающих районах 21 ноября, сообщает Kompas.

Землетрясение Zeml.info

Агентство метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии опубликовало данные о силе землетрясения магнитудой 5,6. Эпицентр землетрясения находился в 10 км от города Чианджур. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

«Возможности цунами нет», — сообщили в агентстве метеорологии и геофизики Индонезии.

Жителей Индонезии предупредили о возможном возникновении повторных толчков.

Напомним, Индонезия располагается в сейсмически активной зоне земного шара, на стыке трех литосферных плит.