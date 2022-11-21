Доха, , 10:55 — REGNUM Президент Египта Абдель-Фаттах ас-Сиси встретился со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Дохе, где оба лидера находятся по случаю открытия Чемпионата мира по футболу. Об этом 21 ноября сообщает египетский канал ExtraNews.

По данным журналистов, лидеры двух стран провели кулуарную встречу, организованную властями Катара. Отмечается, что это первая встреча глав Турции и Египта за последние несколько лет.

Предполагается, что переговоры касались возобновления полноценных отношений между двумя странами и преодоления дипломатического кризиса, который продолжается с 2013 года.

Как отмечают журналисты, на прошлой неделе Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на заседании, заявил, что правительство Турции готово пересмотреть отношения с Египтом и Сирией.