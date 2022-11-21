Доха, 21 ноября, 2022, 10:55 — ИА Регнум. Президент Египта Абдель-Фаттах ас-Сиси встретился со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Дохе, где оба лидера находятся по случаю открытия Чемпионата мира по футболу. Об этом 21 ноября сообщает египетский канал ExtraNews.

Абдель-Фаттах Ас-Сиси

По данным журналистов, лидеры двух стран провели кулуарную встречу, организованную властями Катара. Отмечается, что это первая встреча глав Турции и Египта за последние несколько лет.

Предполагается, что переговоры касались возобновления полноценных отношений между двумя странами и преодоления дипломатического кризиса, который продолжается с 2013 года.

Как отмечают журналисты, на прошлой неделе Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на заседании, заявил, что правительство Турции готово пересмотреть отношения с Египтом и Сирией.