Стокгольм, , 10:53 — REGNUM Если Либералы хотят остаться в правительстве Швеции, им «надо, наверное, подумать, что и как говорить о партиях правительственной поддержки в парламенте и о заключенных с ними соглашениях». Об этом высокопоставленный депутат риксдага от Шведских демократов Бьорн Сёдер написал на странице в соцсети Twitter.

Швеция Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Пост Сёдера появился после публикации газеты Expressen, где утверждалось, что лидер партии Либералов Йохан Персон подверг критике Шведских демократов, назвав их «коричневой субстанцией».

«Я исхожу из того, что Йохан Персон скорректирует свои заявления», — отметил Сёдер.

В отдельном твите Сёдер также «напомнил» Персону формулировку Соглашения Тидё, в которой говорится, что сотрудничающие стороны должны способствовать созданию хорошего климата сотрудничества, «действуя с достоинством и уважительно отзываясь о центральных представителях друг друга».

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