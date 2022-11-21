Южно-Сахалинск, 21 ноября, 2022, 10:50 — ИА Регнум. Все жители Сахалина, имеющие трёх и более детей в возрасте до 16 лет, которые были мобилизованным до принятия Минобороны РФ решения об отсрочке для многодетных, будут выведены из зоны специальной военной операции в защиту Донбасса и возвращены домой. Об этом 21 ноября сообщили в правительстве островного региона.

Иван Шилов, ИА REGNUM Частичная мобилизация

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Многодетных уже начали выводить из Донбасса и в ближайшее время их направят в Южно-Сахалинск. Власти островного региона отправляли в органы военного управления список мобилизованных отцов трёх и более детей, которые попали под мобилизацию и просили вернуть их домой.

Многодетных в спецоперации заменят добровольцы, которых, как уверяют в военкоматах области, на Сахалине много.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Якутии, у которых родственник в ходе спецоперации в защиту Донбасса получил ранение, смогут получить деньги на проезд до военного госпиталя. Соответствующие компенсации предусмотрели в качестве меры дополнительной социальной поддержки.