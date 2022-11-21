Стокгольм, , 10:52 — REGNUM Лидер партии Либералов Йохан Персон назвал Шведских демократов «коричневой субстанцией», намекая на их бывшие связи с нацистским движением. Об этом 21 ноября пишет газета Expressen.

Лидер партии «Либералов» Швеции Йохан Персон Liberalerna.se

«Я не наивен, я точно знаю, что Шведские демократы сегодня имеют ту же самую идеологию, что и при своем создании. И даже их собственная умная маленькая попытка представить документ под названием Белая Книга показывает, что эта та же самая коричневая субстанция», — заявил Персон на совещании с однопартийцами.

Журналисты напоминают, что в следующие выходные Йохан Персон может быть избран постоянным председателем партии Либералов. Недавно он заключил правительственное соглашение — так называемое Соглашение Тидё — со Шведскими демократами, партией, которую он называет «крайне популистской».

В свете его последних высказываний может встать вопрос о дальнейшем сотрудничестве правительства, куда входят Либералы, со Шведскими демократами.

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