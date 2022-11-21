Донецк, 21 ноября, 2022, 10:46 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике 21 ноября объявлен жёлтый уровень погодной опасности. Об этом сообщает МЧС ДНР в своём телеграм-канале.

Алексей Мальгавко ИА REGNUM Туман

Согласно прогнозу синоптиков, в дневные часы 21 ноября в Донецке, а также городах и районах ДНР сохранится туман. Видимость при плохих погодных условиях составит 100-500 метров.

Спасатели предупреждают о возможных авариях на воздушных линиях связи. Непогода может осложнить работу аварийных служб.