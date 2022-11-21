Москва, 21 ноября 2022, 11:35 — REGNUM Первая половина 2023 года будет сложным периодом для российской экономики. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 ноября заявил доцент департамента корпоративных финансов и корпоративного управления финуниверситета при правительстве РФ Андрей Гусев.
«Конечно, первая половина 2023 года будет весьма сложным периодом для российской экономики, поскольку еще не завершится ее переориентация на Восток и Юг. Те логистические цепочки, о которых так много говорят, требуют времени для оптимальной настройки. Обвал торговли с Западом требует компенсации. Пока же этого не произошло, поэтому российская экономика будет находиться под давлением. Это естественная плата за встраивание в мировую экономику, — сказал Гусев. — Рецессия возможна, но непродолжительное время, уже к концу 2023 года, заработают новые механизмы, потенциально влияющие на рост. И это не только внешняя торговля. Здесь и внутренние инвестиции. Ведь инвестиции в основной капитал в РФ даже в коронавирусном 2020 году составили более 20 трлн рублей, много лет до этого демонстрируя положительную динамику».
Как полагает Гусев, на рост российской экономики, начиная с конца 2023 года, может повлиять общее оживление мировой экономики и соответствующий рост цен на ресурсы, более тесная кооперация в рамках БРИКС и других дружественных России объединений, запуск крупных инновационных проектов, в том числе связанных с импортозамещением.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее появился прогноз о том, что конец 2022 — первая половина 2023 года в России пройдут под знаком падения основных экономических показателей.
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