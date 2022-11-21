Бухарест, 21 ноября, 2022, 10:45 — ИА Регнум. Сильный пожар произошел в здании Королевского дворца в столице Румынии Бухареста 20 ноября. Об этом 21 ноября сообщает румынский телевизионный канал Digi24.

Niklas Freidwall Пожар

По предварительной информации, огонь вспыхнул в одном из складских помещений здания, являющегося частью архитектурной композиции правительственного блока.

Из строения были эвакуированы более 150 человек. Жертв нет.

Как утверждают пожарные, причиной инцидента стало замыкание электропроводки.