Москва, 21 ноября, 2022, 10:47 — ИА Регнум. Программу льготной ипотеки нельзя отменять, ее необходимо предоставлять на новых условиях. Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 ноября, об этом заявил руководитель фракции СРЗП в Госдуме Сергей Миронов.

Duma.gov.ru Сергей Миронов

Ранее замминистра финансов РФ Алексей Моисеев заявил, что ведомство исходит из того, что выдача льготной ипотеки под 7% в России закончится 31 декабря 2022 года.

Миронов отметил, что в 2022 году спрос на ипотеку рухнул вдвое, сократились и объемы строительства, которое является одним из драйверов экономики. Депутат привел данные застройщиков, согласно которым прекращение льготной программы может привести к падению спроса на 20–45%.

«Во-первых, давно пора распространять льготную ипотеку на вторичное жилье. Во-вторых, необходимо снижать ее ставку. При ключевой ставке в 7,5% ипотека под 7% льготной не является, ее ставку нужно снижать как минимум до половины ставки ЦБ. Удешевление ипотеки сегодня как никогда нужно — и гражданам, и строительному сектору», — сказал парламентарий.

Вместе с тем, уверен Миронов, ипотека не должна быть единственно возможным решением жилищного вопроса.

«Нужно запускать другие механизмы, в частности программы социального жилья, систему строительно-сберегательных касс, которые могли бы выдавать жилищные ссуды под 2–3%. Это инструменты, успешно показавшие себя в мировой практике. Понятно, что наше банковское лобби, зарабатывая на ипотеке, никаких альтернатив не хочет. Но правительство должно ставить во главу угла интересы граждан и принимать соответствующие решения», — заключил он.