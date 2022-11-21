Стокгольм, , 10:49 — REGNUM Хаос из-за снежной метели, которая прошла в центральной Швеции в минувшие выходные, создает серьезные проблемы в работе транспорта в Стокгольме утром 21 ноября. Об этом сообщает новостной портал Omni.

Швеция Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Практически все виды транспорта подвержены серьезным задержкам и отмене рейсов.

«Движение поездов и автобусов во многих местах остановлено. Из-за неисправности электропроводки в депо Шведской транспортной администрации в Хагалунде, которое является крупнейшим ремонтным депо в Северной Европе, утром были остановлены все поезда из Стокгольма», — пишут журналисты.

«Ожидаются некоторые последующие задержки», — предупредила Лейла Фогельхольм из пресс-службы национального перевозчика SJ.