Сеул, , 10:47 — REGNUM Темпы роста экономики Южной Кореи в 2023 году составят 1,9%. Об этом 21 ноября сообщает Yonhap News со ссылкой на данные Корейского института промышленной экономики и торговли (KIET).

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

Сообщается, что такой низкий показатель объясняется ужесточением денежно-кредитной политики ведущими экономиками мира, специальной военной операцией на территории б. УССР, высокой инфляцией и неопределенностью на финансовом рынке.

По прогнозам южнокорейского правительства, темпы роста ВВП в 2023 году составят 2,5%, а по прогнозам Банка Кореи — 2,1%.

Как предполагают эксперты, внутренний спрос вырастет на 2,5%, однако экспорт сократится на 3,1%, до $671,7 млрд из-за глобального экономического спада и сокращения производства полупроводников. Импорт, как ожидается, также сократится на 5,1%, до $698,3 млрд.