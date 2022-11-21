Москва, , 10:43 — REGNUM Российские реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Торнадо-С» применяют в ходе спецоперации на территории б. УССР высокоточные реактивные снаряды, каждые из которых можно навести на конкретную точку. Об этом следует из опубликованного 21 ноября видео Министерства обороны России.

РСЗО «Торнадо-С» Дарья Антонова © ИА REGNUM

На кадрах показана подготовка боевой машины к работе: выход на огневую точку с замаскированной позиции, предстартовые манипуляции, а также огонь реактивными снарядами калибра 300 мм и передислокация для ухода из-под ответного огня.

«Точность увеличилась в разы, потому что сейчас появилась возможность каждый снаряд направить в конкретную точку. Мы можем каждый снаряд распределить в конкретный квадрат», — сказал начальник расчета установки Иван.

Он добавил, что такие управляемые реактивные снаряды способны высокоточно поражать противника на дальностях свыше 100 км на открытой местности.