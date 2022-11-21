Москва, 21 ноября 2022, 10:43 — REGNUM Российские реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Торнадо-С» применяют в ходе спецоперации на территории б. УССР высокоточные реактивные снаряды, каждые из которых можно навести на конкретную точку. Об этом следует из опубликованного 21 ноября видео Министерства обороны России.
На кадрах показана подготовка боевой машины к работе: выход на огневую точку с замаскированной позиции, предстартовые манипуляции, а также огонь реактивными снарядами калибра 300 мм и передислокация для ухода из-под ответного огня.
Он добавил, что такие управляемые реактивные снаряды способны высокоточно поражать противника на дальностях свыше 100 км на открытой местности.