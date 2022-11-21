Москва, 21 ноября, 2022, 10:43 — ИА Регнум. Российские реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Торнадо-С» применяют в ходе спецоперации на территории б. УССР высокоточные реактивные снаряды, каждый из которых можно навести на конкретную точку. Об этом следует из опубликованного 21 ноября видео Министерства обороны России.

Дарья Антонова ИА REGNUM РСЗО «Торнадо-С»

На кадрах показана подготовка боевой машины к работе: выход на огневую точку с замаскированной позиции, предстартовые манипуляции, а также огонь реактивными снарядами калибра 300 мм и передислокация для ухода из-под ответного огня.

«Точность увеличилась в разы, потому что сейчас появилась возможность каждый снаряд направить в конкретную точку. Мы можем каждый снаряд распределить в конкретный квадрат», — сказал начальник расчета установки Иван.

Он добавил, что такие управляемые реактивные снаряды способны высокоточно поражать противника на дальностях свыше 100 км на открытой местности.