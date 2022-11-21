Макеевка, ДНР, , 10:42 — REGNUM Город Макеевка в Донецкой Народной Республике (ДНР) был обстрелян боевиками ВСУ. Об этом 21 ноября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Киевская артиллерия ведёт обстрел mil.gov.ua

Отмечается, что обстрел Макеевки со стороны бандеровских формирований был зафиксирован в 10:26 (совпадает с мск) и в ходе него по городу было выпущено три снаряда калибра 155 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за прошедшие 24 часа киевские вооруженные формирования 32 раза подвергли обстрелам территорию ДНР.