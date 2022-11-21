Тбилиси, 21 ноября, 2022, 10:51 — ИА Регнум. Министерство юстиции Грузии 21 ноября обратится в Национальный центр имени Самхараули с просьбой проверить сообщения об отравлении осужденного экс-президента страны Михаила Саакашвили тяжёлым металлами. Об этом сообщил журналистам глава минюста республики Рати Брегадзе.

(сс) thierry ehrmann Михаил Саакашвили

«Адвокат осужденного Михаила Саакашвили сделал заявление касательно возможного отравления Михаила Саакашвили. Мы призываем любое лицо, которое распространяет подобного типа информацию, перепроверить эту информацию и представить соответствующие доказательства», — сказал Брегадзе.

Он отметил, что минюсту не предъявляли подтверждённой информации об отравлении экс-президента. Министр призвал не распространять непроверенные данные. После проведения токсикологической экспертизы общественности предоставят всю информацию.

Напомним, адвокаты Саакашвили пытаются добиться его освобождения под предлогом тяжёлого состояния здоровья. В Грузии законодательство предусматривает возможность отсрочки исполнения наказания для лечения осужденного. Ранее сторона защиты политика сообщала о различных заболеваниях: от психических до проблем с позвоночником.