Яссы, Румыния, , 10:41 — REGNUM В городе Яссы на северо-востоке Румынии в собственном доме от переохлаждения скончалась 75-летяя женщина. Об этом 21 ноября сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

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Согласно предварительным данным, местная жительница проживала в неотапливаемом помещении, не имея запасов дров и угля. По факту смерти гражданки проводится расследование.

Напомним, на сегодняшний день в Румынии более 5 млн хозяйств не имеют доступа к системе центрального отопления.

Из-за подорожания газа, частично вызванного введением Бухарестом экономических санкций против Российской Федерации, еще более 5 млн домов и квартир в стране отапливаются в режиме «жесткой экономии».