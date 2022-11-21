Каир, 21 ноября, 2022, 14:37 — ИА Регнум. Саммит COP27 по глобальному изменению климата завершился соглашением о компенсации развивающимся странам ущерба, который они понесли от изменения климата. Об этом сообщает The Hill.

Un.org Саммит ООН по климату

«В то время как развивающиеся страны уже давно настаивают на создании фонда для компенсации ущерба, которые они перенесли из-за изменения климата, богатые страны, включая США, сопротивлялись этой идее. Но в этом году всё изменилось. Развивающиеся страны получили фонд, учреждающий такие компенсации», — указано в сообщении.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш отметил важность соглашения и назвал его «необходимым шагом на пути к справедливости».

«Я приветствую решение о создании фонда и введении его в действие в ближайшее время. Очевидно, что этого будет недостаточно, но это столь необходимый политический сигнал для восстановления нарушенного доверия», — говорится в заявлении Гутерриша.

Было принято решение учредить фонд для реагирования на «потери и ущерб», которые понесли развивающиеся страны. Однако многие детали ещё не были приняты. Первоочерёдно будет создан переходный комитет, в состав которого войдут представители 24 стран, задачами которого станет поиск источников финансирования, создание структуры и управление фондом.

Кроме того, участники саммита COP27 приняли более широкое соглашение, где содержится призыв к развитым странам значительно увеличить финансовую и технологическую помощь развивающимся странам для адаптации к последствиям изменения климата.

Отметим, что прошлогоднее решение по климату на COP26 в Глазго призывало к постепенному сокращению добычи угля и прекращению неэффективных субсидий.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что после завершения саммита ООН по климату COP27 в Египте стало известно, что страной-организатором аналогичного мероприятия в 2026 году станет Австралия.

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