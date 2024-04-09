Москва, 21 ноября, 2022, 10:40 — ИА Регнум. В России для жителей многоквартирных домов будет изменён порядок перерасчёта платы за вывоз мусора. Постановление об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства РФ.

Yarregion.ru Вывоз мусора

Перерасчёт платы за вывоз твёрдых бытовых отходов (ТБО) будет возможен, если по каким-то причинам житель дома временно не пользуются этой услугой более пяти дней, например, из-за отъезда в отпуск, командировку и др.

Чтобы сделать перерасчёт платы за вывоз мусора нужно написать заявление в управляющую компанию и предоставить подтверждающие документы (турпутёвки, авиабилеты и т.д.). Новый порядок начнёт действовать с 1 марта 2023 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в России жители регионов страны оплачивают вывоз твёрдых коммунальных отходов по разным тарифам.

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